Scoppia il caso nomine: protesta contro il ministro dimissionario (Di domenica 7 agosto 2022) A volte il destino è beffardo. Il governo dei migliori sembrerebbe destinato a finire nel peggiore dei modi. A sollevare il polverone mediatico ancora una volta è Il Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio. E di nuovo a farne le spese è l'attuale, seppur dimissionario, ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Lo stesso che era stato messo alla berlina a inizio anno per un suo intervento in merito allo smart working nella Pubblica amministrazione. nomine ministeriali a ridosso delle elezioni: è polemica Brunetta ha aperto le procedure per la copertura di tre incarichi di vertice al suo Ministero strettamente connessi al Pnrr. Il problema è che non si possono conferire incarichi a ridosso delle elezioni. Le associazioni dei dirigenti si sono già fatte sentire e hanno chiesto a gran voce alla Presidenza del Consiglio ...

