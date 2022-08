Scacchi, Olimpiadi 2022: Italia Open e femminile vincono su Irlanda e Malesia. Le elezioni FIDE non modificano il presidente (Di domenica 7 agosto 2022) Giornata particolare, quella delle Olimpiadi Scacchistiche 2022. Da una parte, infatti, c’è il fatto agonistico, con parecchio da dire in termini di Italia Open e femminile, entrambe vittoriose rispettivamente su Irlanda e Malesia e con la prima che, a due turni dalla fine, è in top 20 e sogna di arrivare ancora più in alto. Dall’altra c’è invece il fatto elettivo, con il (non) rinnovo della presidenza FIDE. Ma andiamo con ordine. Open: Italia-Irlanda 2.5-1.5 Luca Moroni (2574)-Alexander Baburin (2399) 1-0 Baburin, che rappresenta l’Irlanda ormai dal 1993 (l’anno in cui si è trasferito a Dublino da Gorzy, l’attuale Nizhny Novgorod), gioca l’amata 5. Af5, la variante ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Giornata particolare, quella dellestiche. Da una parte, infatti, c’è il fatto agonistico, con parecchio da dire in termini di, entrambe vittoriose rispettivamente sue con la prima che, a due turni dalla fine, è in top 20 e sogna di arrivare ancora più in alto. Dall’altra c’è invece il fatto elettivo, con il (non) rinnovo della presidenza. Ma andiamo con ordine.2.5-1.5 Luca Moroni (2574)-Alexander Baburin (2399) 1-0 Baburin, che rappresenta l’ormai dal 1993 (l’anno in cui si è trasferito a Dublino da Gorzy, l’attuale Nizhny Novgorod), gioca l’amata 5. Af5, la variante ...

OA_Sport : Scacchi: alle Olimpiadi 2022 l'Italia Open rientra in top 20 con il successo sull'Irlanda, bene anche le donne sull… - ScacchiGabriel : Olimpiadi di Scacchi 2022 Wesley So vs Melkumyan | Caro-Kann Guarda: 'La Partita Immortale delle Olimpiadi! Scacc… - da_gianfranco : Buongiorno in ritardo. E buona domenica del 7 Agosto. In ritardo perchè dovevo guardare i risultato delle Olimpiadi… - zazoomblog : Scacchi Olimpiadi 2022: Italia Open pari con la Moldavia femminile ko con la Spagna. Fenomeno Gukesh: batte Caruana… - ScacchiGabriel : Olimpiadi di Scacchi 2022 Gukesh D vs Sargissian | Difesa Ragozin Guarda: 'Distrugge Tutti Alle Olimpiadi! 6 Vitt… -