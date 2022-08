"Sarei orgoglioso" Bassetti al governo? La svolta politica dell'infettivologo (Di domenica 7 agosto 2022) Matteo Bassetti torna a parlare in una intervista a Libero in cui chiede l'istituzione di una commissione di inchiesta sul Covid relativa al numero dei morti del 2022. Ma tocca anche un altro tema, quello di una possibile discesa in campo nella politica, seppur non nelle elezioni del 25 settembre. Sul calcolo dei decessi nella pandemia l'infettivologo del San Martino di Genova afferma che siamo davanti a un bivio: o "stiamo contando con parametri sbagliati, che andavano bene nelle prime ondate e che, adesso, non tengono conto di quanto il virus sia cambiato, oppure abbiamo sbagliato tutto e le risposte messe in campo per arginare la pandemia non hanno funzionato". "Io credo che una stima corretta si attesti intorno al 20%", spiega Bassetti. Il fatto è che "basta un tampone positivo per catalogare un decesso come ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Matteotorna a parlare in una intervista a Libero in cui chiede l'istituzione di una commissione di inchiesta sul Covid relativa al numero dei morti del 2022. Ma tocca anche un altro tema, quello di una possibile discesa in campo nella, seppur non nelle elezioni del 25 settembre. Sul calcolo dei decessi nella pandemia l'del San Martino di Genova afferma che siamo davanti a un bivio: o "stiamo contando con parametri sbagliati, che andavano bene nelle prime ondate e che, adesso, non tengono conto di quanto il virus sia cambiato, oppure abbiamo sbagliato tutto e le risposte messe in campo per arginare la pandemia non hanno funzionato". "Io credo che una stima corretta si attesti intorno al 20%", spiega. Il fatto è che "basta un tampone positivo per catalogare un decesso come ...

