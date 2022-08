Sara Ben Salha | la «ragazza esca» arrestata nel blitz contro Simba La Rue | «In carcere ho incontrato Alessia Pifferi Soffre molto | è sola al mondo»

(Di domenica 7 agosto 2022) «Ho fatto daper quel ragazzo, lo ammetto, gli chiedo scusa nel modo più sincero. Non mi aspettavo che lo avrebbero accoltellato, pensavo che volessero soltanto spaventarlo. Mi sono lasciata trascinare, ammetto le mie colpe, se devo pagare con altrolo accetterò».Bensi apre in una lunga intervista a Repubblica. La, 20 anni, è ai domiciliari da mercoledì 3 agosto dopo essere statainsieme ad altri otto coetanei nell’ambito dell’indagine sul collettivo del trapper leccheseLa Rue, finito anche lui dietro le sbarre, soprattutto in merito alla violenta faida con la crew del padovano Touché, in cui Benha avuto un ruolo ben preciso. La giovane, infatti, è stataper avere ...

ScikingFS : RT @Stfn_Mrtz: Tranquillo @CarloCalenda. Son certo che @matteorenzi sarà ben disposto e non sarà affatto awkward. - ThePuni16830747 : @fmazzoni7 @c_appendino @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ma più che altro sono convinti che io 25/9 passeranno indenni… - zazoomblog : “Una meraviglia della natura” Sara Croce tira fuori il davanzale: il costume copre ben poco – FOTO - #meraviglia… - Elisa34012803 : RT @EnzoCare2: @beppesevergnini @Corriere I 'putinetti' d'Italia hanno una caratteristica ben precisa: fanno il cazzo che gli pare, quando… - JStraccini : RT @Stfn_Mrtz: Tranquillo @CarloCalenda. Son certo che @matteorenzi sarà ben disposto e non sarà affatto awkward. -

La Repubblica

Una serata evocativa: dall’avvio a cappella di Below Sea Level e sino a When She Believes, è un crescendo inarrestabile.1' - Inizia il match, possesso al Verona 17:57 - Le squadre entrano in campo 17:15 - Diverse novità nell'undici scelto da mister Mignani. Solo panchina per Antenucci e ...