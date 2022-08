Gazzetta_it : Inter, #Sanchez ai saluti: vicino l'accordo col Marsiglia #calciomercato - AlfredoPedulla : #Sanchez: agente #Felicevich atteso a #Milano nelle prossime ore. Arriverà da #Marsiglia, porterà offerta #OM. il c… - _ElPrincipe22 : RT @fcin1908it: In Francia – Sanchez, domani addio ufficiale all’Inter: andrà al Marsiglia, i dettagli - fcin1908it : In Francia – Sanchez, domani addio ufficiale all’Inter: andrà al Marsiglia, i dettagli - calciomercatoit : ???? Dalla Francia piovono conferme sull'imminente accordo tra l'#Inter e #Sanchez per la rescissione ???? Il… -

Calcio News 24

LE ALTRE - Alle 17.05 il Rennes sfiderà il Lorient, e il posticipo delle 20.45 è al Velodrome tra il- che intanto aspetta Alexis- e Reims.CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Rilancio per Pinamonti,in stand by e Casadei in A Se domani quindi sarà il giorno dell'addio di, che poi sarà libero di accasarsi all' Olympique... Sanchez Marsiglia, domani il giorno della verità Alexis Sanchez sta per trovare l'accordo definitivo con l'Inter per la rescissione del contratto dopo i passi in avanti della scorsa settimana ...SANCHEZ INTER - Dalla redazione di Sportmediaset si viene a conoscenza delle cifre della separazione tra i nerazzurri e il cileno.