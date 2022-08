Salvini: a sinistra il caos. Per la Meloni vanno fermate le partenze dei migranti collaborando coi paesi del NordAfrica (Di domenica 7 agosto 2022) - Immediate le reazioni anche dal Centrodestra. Il leader della Lega: nella sinistra è un gioco di tutti contro tutti. Per la Meloni è l'ennesima puntata di una telenovela mentre nel mondo reale ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 agosto 2022) - Immediate le reazioni anche dal Centrodestra. Il leader della Lega: nellaè un gioco di tutti contro tutti. Per laè l'ennesima puntata di una telenovela mentre nel mondo reale ...

LegaSalvini : ???? ++ #SALVINI SMASCHERA LA SINISTRA! ++ Il Capitano: “Non è un accordo per governare” confessa Letta, appena do… - matteorenzi : La sinistra apre la campagna elettorale candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la co… - LegaSalvini : ELEZIONI, #SALVINI: 'A SINISTRA HANNO IL TERRORE DI PERDERE LA POLTRONA' #25settembreVotoLega - Richard53723060 : RT @aciapparoni: #Renzi che ora vuole il #TerzoPolo è lo stesso che ha dato vita al Conte 2, con il M5S, per evitare vittoria di Salvini, e… - LucaViaggio : RT @aciapparoni: #Renzi che ora vuole il #TerzoPolo è lo stesso che ha dato vita al Conte 2, con il M5S, per evitare vittoria di Salvini, e… -