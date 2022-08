Salernitana, il Parma per ricominciare (Di domenica 7 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – 77 giorni dopo la pazzesca notte del 22 maggio, la Salernitana torna all’Arechi per ricominciare la propria avventura.?Lo farà in Coppa Italia, contro una nobile decaduta come il Parma e davanti a circa ottomila tifosi per iniziare con il piede giusto un’annata nella quale tutti si aspettano minore sofferenza e qualche soddisfazione in più. Purtroppo la serata di festa è parzialmente rovinata dagli infortuni a ripetizione che hanno falcidiato la rosa, già incompleta, a disposizione di Davide Nicola, il quale proverà a fare di necessità virtù ed a superare il primo esame stagionale. Le parole di ieri mattina del direttore sportivo Morgan?De Sanctis hanno solo in parte mitigato l’insofferenza di una piazza che resta comunque fiduciosa nell’operato della società ma che a questo punto del precampionato si ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 7 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – 77 giorni dopo la pazzesca notte del 22 maggio, latorna all’Arechi perla propria avventura.?Lo farà in Coppa Italia, contro una nobile decaduta come ile davanti a circa ottomila tifosi per iniziare con il piede giusto un’annata nella quale tutti si aspettano minore sofferenza e qualche soddisfazione in più. Purtroppo la serata di festa è parzialmente rovinata dagli infortuni a ripetizione che hanno falcidiato la rosa, già incompleta, a disposizione di Davide Nicola, il quale proverà a fare di necessità virtù ed a superare il primo esame stagionale. Le parole di ieri mattina del direttore sportivo Morgan?De Sanctis hanno solo in parte mitigato l’insofferenza di una piazza che resta comunque fiduciosa nell’operato della società ma che a questo punto del precampionato si ...

OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Parma ?? #SalernitanaParma #macteanimo #forzagranata - 1913parmacalcio : ?? I convocati di Mister Pecchia per #SalernitanaParma ?? ???? - Nicola89144151 : Domani sera su Italia 1 Monza - Frosinone e sul 20 Salernitana - Parma ?????? - TUTTOB1 : Parma, Pecchia: “Contro Salernitana bella prova in un ambiente stimolante” - ParmaLiveTweet : Verso Salernitana-Parma - Più Zagaritis di Coulibaly, davanti c'è Benedyczak -