Sabrina Salerno, 30 anni d'amore con Enrico Monti: "Ero fidanzata e lui sposato da poco". Ecco chi è il marito della sexy showgirl

A 54 anni continua a far girare la testa ai suoi fan, ma il suo cuore è tutto per il marito Enrico Monti. Sono passati 30 anni da quando Sabrina Salerno ha capito da amarlo, e la loro relazione è ancora in piedi. Eppure "Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici" fa sapere la cantante, che sedici anni fa ha sposato l'imprenditore 60enne e con cui ha avuto un figlio, Luca Maria, oggi 18enne. La loro storia, come detto, affonda le radici nel passato. Avevano iniziato a lavorare insieme (lui era discografico) e un anno dopo capirono che tra di loro c'era qualcosa di importante. "dovevo far finta di nulla: ero sposato da poco e avevo un figlio di qualche mese" spiega

