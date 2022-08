RYCC Savoia: Andrea Tramontano è medaglia di bronzo Europeo Optimist (Di domenica 7 agosto 2022) Altro straordinario successo internazionale per i giovani del Reale Yacht Club Canottieri Savoia: a una settimana dalle quattro medaglie mondiali di canottaggio è arrivata l’impresa del giovanissimo Andrea Tramontano, che a Sønderborg, Danimarca, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Optimist. Andrea Tramontano bronzo agli Europei con “Fozza Napoli” Una trasferta entusiasmante e un grande risultato per tutta la vela campana. Tramontano, classe 2010, l’ha conquistato con una nuova barca acquistata per l’occasione, che ha voluto chiamare “Fozza Napoli” andando ad arricchire il bottino di medaglie degli azzurrini in Danimarca (quattro in tutto e tutti gli atleti italiani nella top ten). Allenato da ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 7 agosto 2022) Altro straordinario successo internazionale per i giovani del Reale Yacht Club Canottieri: a una settimana dalle quattro medaglie mondiali di canottaggio è arrivata l’impresa del giovanissimo, che a Sønderborg, Danimarca, ha conquistato ladiai Campionati Europeiagli Europei con “Fozza Napoli” Una trasferta entusiasmante e un grande risultato per tutta la vela campana., classe 2010, l’ha conquistato con una nuova barca acquistata per l’occasione, che ha voluto chiamare “Fozza Napoli” andando ad arricchire il bottino di medaglie degli azzurrini in Danimarca (quattro in tutto e tutti gli atleti italiani nella top ten). Allenato da ...

