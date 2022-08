Rottura con Icardi? Wanda Nara: 'Se scelgo di stare con chi voglio è per amore della mia famiglia' (Di domenica 7 agosto 2022) Wanda Nara torna a parlare della possibile Rottura con Mauro Icardi e lo fa con un tweet: "Non credo che il mio stato civile sia importante,... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022)torna a parlarepossibilecon Mauroe lo fa con un tweet: "Non credo che il mio stato civile sia importante,...

borghi_claudio : E alla fine dopo cinque anni di rottura di palle in cui tutti la menavano con il centro, che bisognava fare i moder… - AndreaOrlandosp : Il tentativo del PD di un'alleanza con #Azione ha messo in chiaro di chi è la responsabilità della rottura. La topp… - FMCastaldo : Dopo l’ennesima puntata della telenovela con la rottura tra #Calenda e #Letta, ma soprattutto viste le molteplici s… - Destradipopolo : I VERTICI DI +EUROPA DOPO LA ROTTURA PD-CALENDA: “DOMANI RIUNIAMO LA DIREZIONE” MAGI: “IL PATTO CON IL PD? PER NOI… - Franc020212071 : @borghi_claudio Io credo che Calenda su consiglio di Renzi abbia fatto tutta sta messa in scena, strette di mano co… -