Roma, viaggia in auto con la cocaina nello sportellino della benzina: arrestato (Di domenica 7 agosto 2022) Proseguono i controlli antidroga della Polizia di Stato a Roma. Sono quattro le persone finite in manette e gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche: Incidente mortale sull'Appia: investito e ucciso un bambino di 11 anni. automobilista positivo al test antidroga Nasconde la cocaina nello sportello della benzina Gli agenti del commissariato Colombo e della Sezione Volanti hanno sottoposto a controllo l'autovettura condotta da un italiano di 50 anni dove hanno trovato occultati nello sportello della benzina 8 involucri contenenti cocaina pronta per lo spaccio. La successiva perquisizione, all'interno dell'abitazione ...

