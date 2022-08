Roma show davanti ai 60mila dell'Olimpico | 5-0 allo Shakhtar Magie di Dybala | esordio per Wijnaldum

(Di domenica 7 agosto 2022) Ladi Mourinho è già pronta per l’inizioa prossima stagione. Con cinque gol rifilatiDonetsk, i...

lemonfromRome : RT @romanewseu: Roma-Shakhtar, lo show è servito: #Dybala incanta, #Zaniolo ad alto voltaggio. #Matic e #Wijnaldum portano solidità https:… - GoalItalia : MATCH REPORT - #RomaShakhtar 5-0: show dei giallorossi all'Olimpico ???? [?? @DiChiaroM] - romanewseu : Roma-Shakhtar, lo show è servito: #Dybala incanta, #Zaniolo ad alto voltaggio. #Matic e #Wijnaldum portano solidità… - asromaliveit1 : ?? #RomaShakhtar: show con gol per Nicolò #Zaniolo. Lo stadio Olimpico gli riserva un'ovazione da brividi. Leggi l'… - forzaroma : #RomaShakhtar, nell'intervallo lo show di #Blanco: l'Olimpico si scatena #ASRoma -

Subito in campo Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham, nella ripresa entra l'ex Psg- All'Olimpico latravolge lo Shakhtar Donetsk 5 - 0 nell'ultima amichevole del precampionato giallorosso con i gol di Pellegrini, Mancini, Zaniolo e Bove oltre all'autorete di Konoplya. Primi boati e prove d'...Laora si diverte 36' Conclusione di Matic dalla distanza, Abraham di tacco prova la deviazione. Di poco a lato 33' Dybala: dribbling di tacco e sinistro sul primo palo, para Trupin 24' ...Subito in campo Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham, nella ripresa entra l'ex Psg ROMA (ITALPRESS) - All'Olimpico la Roma travolge lo ...Il cantante che ha vinto l'ultimo Sanremo, dopo la visita a Trigoria, è stato protagonista di un mini-concerto in cui si è esibito con la maglia giallorossa ...