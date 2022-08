Roma - Shakhtar Donetsk | il gesto che commuove il mondo del calcio

OfficialASRoma : ?? Presentazione: live sui nostri canali social ?? Partita: in Italia live su DAZN ?? Blanco: live sul nostro account… - OfficialASRoma : ?? Apertura cancelli: 18:15 ?? Presentazione squadra: 19:45 ?? Calcio d'inizio: 20:45 ?? Performance di Blanco: fine pr… - OfficialASRoma : ?? Roma-Shakhtar è SOLD OUT! ?? Grazie a tutti i tifosi giallorossi! ???? ?? La serata inizierà alle 19:45 con la pre… - SaraTrinci : RT @OfficialASRoma: ?? Apertura cancelli: 18:15 ?? Presentazione squadra: 19:45 ?? Calcio d'inizio: 20:45 ?? Performance di Blanco: fine primo… - alexbyone1927 : RT @ilRomanistaweb: ?? #RomaShakhtar, partita e presentazione della squadra: dove vederle La nota: 'Se non siete tra i 65 mila che stasera s… -

L'intero incasso diDonetsk finanzierà aiuti per le vittime della guerra in Ucraina . Per la partita in programma all'Olimpico questa sera, domenica 7 agosto (fischio d'inizio ore 20.45), sono attesi ...Nel pre - partita di, la società presenterà la nuova rosa capitolina di fronte a 65.000 tifosi in festa, entusiasti per gli investimento della proprietà americana; il tutto a partire ...L’incasso di Roma-Shakhtar Donetsk, in programma questa sera (domenica), sarà devoluto alle vittime della guerra in Ucraina ..."Se non siete tra i 65 mila che stasera siederanno sugli spalti dello Stadio Olimpico, ecco come potete fare per non perdervi nulla del magico show che ci aspetta" ...