Roma, Capello: “Dybala-Abraham come Totti-Batistuta? Andiamoci piano” (Di domenica 7 agosto 2022) Fabio Capello, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della Roma, in particolare di Dybala e Abraham Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Fabio, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della, in particolare di

calciomercatoit : ?? #Roma da scudetto! Siete d'accordo con #Capello? - Gazzetta_it : #Capello ritrova la 'sua' #Roma ' #Dybala e #Abraham come #Totti e #Batistuta ' - PianetaMilan : #Roma, #Capello: “#Dybala-#Abraham come #Totti-#Batistuta? Andiamoci piano” - Milannews24_com : #Capello sulla favorita per il #campionato ??? - infoitsport : Capello: “Roma alla pari di Milan e Juve, si può sognare. Dybala ha il tocco di Totti” -