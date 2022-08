Riga FC vs Gil Vicente – pronostico e possibili formazioni (Di domenica 7 agosto 2022) Il Gil Vicente inizia la sua campagna di qualificazione all’Europa Conference League quando si reca allo Skonto Stadium per affrontare il Riga FC nell’andata del terzo turno di giovedì 11 agosto. La squadra lettone ha avuto un percorso perfetto nelle qualificazioni, vincendo tutte e quattro le partite finora disputate, e cercherà di mantenere il ritmo e di piazzarsi a un passo dagli ottavi di finale. Il calcio di inizio di Riga FC vs Gil Vicente è previsto alle 21 Anteprima della partita Riga FC vs Gil Vicente Riga FC Il Riga FC ha mantenuto il suo record perfetto nelle qualificazioni alla Conference League con una vittoria per 2-1 sul Ruzomberok nella seconda tappa del secondo turno, giovedì scorso. Dopo la vittoria per 3-0 all’andata, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Il Gilinizia la sua campagna di qualificazione all’Europa Conference League quando si reca allo Skonto Stadium per affrontare ilFC nell’andata del terzo turno di giovedì 11 agosto. La squadra lettone ha avuto un percorso perfetto nelle qualificazioni, vincendo tutte e quattro le partite finora disputate, e cercherà di mantenere il ritmo e di piazzarsi a un passo dagli ottavi di finale. Il calcio di inizio diFC vs Gilè previsto alle 21 Anteprima della partitaFC vs GilFC IlFC ha mantenuto il suo record perfetto nelle qualificazioni alla Conference League con una vittoria per 2-1 sul Ruzomberok nella seconda tappa del secondo turno, giovedì scorso. Dopo la vittoria per 3-0 all’andata, ...

