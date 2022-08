Ricordate Tiramisù di Sarabanda? Ecco come ha speso i suoi soldi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 7 agosto 2022) Chi non è proprio più un giovanotto di primo pelo, ricorderà sicuramente il quiz a premi condotto da Enrico Papi, “”. Uno deiconcorrenti più amati era il buonche vinse una cifra straordinaria e che utilizzò per uno scopo molto nobile. Vediamo cosa è successoè stato uno dei quiz show più seguiti della televisione italiana. Alcuni deiconcorrenti, infatti, sono riusciti a conquistare il cuore di milioni di spettatori e molti ne conservano davvero un buonissimo ricordo. Uno dei più memorabili, ed esempio, era il buon Michele Sbattella, noto al grande pubblicoUomo Gatto. Ricordiamo, allora, cosa ha dichiarato ai microfoni di Pomeriggio 5 alla bella Barbara D’Urso. Michele hadelle bellissime parole per quel periodo in ...