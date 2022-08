Riconoscete la bambina in foto? È in braccio a sua madre e oggi è una giovane presentatrice sempre al centro dell’attenzione (Di domenica 7 agosto 2022) Nella foto la vediamo in braccio alla mamma, bellissima soubrette e presentatrice Tv che ha iniziato la sua carriera come modella, pensate nella pubblicità del marchio di intimo Roberta. Sapreste indovinare di chi si tratta? oggi la ragazza di cui stiamo parlando è spesso al centro delle polemiche, è molto attiva sui social ed è un esempio di modernità e femminismo per tutte le ventenni come lei. Vi forniamo un altro indizio, è figlia d’arte anche per parte di padre e una delle sue migliori amiche è Sara Daniele, figlia di Pino. Se osserviamo con attenzione i tratti del viso di questa pupa in foto possiamo facilmente riconoscere la ventenne che è diventata. Anche il padre è un cantante come Pino Daniele e la storia d’amore con la madre di questa ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 agosto 2022) Nellala vediamo inalla mamma, bellissima soubrette eTv che ha iniziato la sua carriera come modella, pensate nella pubblicità del marchio di intimo Roberta. Sapreste indovinare di chi si tratta?la ragazza di cui stiamo parlando è spesso aldelle polemiche, è molto attiva sui social ed è un esempio di modernità e femminismo per tutte le ventenni come lei. Vi forniamo un altro indizio, è figlia d’arte anche per parte di padre e una delle sue migliori amiche è Sara Daniele, figlia di Pino. Se osserviamo con attenzione i tratti del viso di questa pupa inpossiamo facilmente riconoscere la ventenne che è diventata. Anche il padre è un cantante come Pino Daniele e la storia d’amore con ladi questa ...

infoitcultura : Riconoscete la bambina in foto? È in braccio a sua madre e oggi è una giovane presentatrice sempre al centro dell’a… - infoitcultura : Riconoscete questa bambina in foto? L'avete vista in almeno tre reality show - ParliamoDiNews : Qui solo una bambina, oggi una star seguitissima di una nota soap: la riconoscete? - Velvet Gossip #Foto #Video… - ParliamoDiNews : Riconoscete questa bambina? Presto la vedrete insieme a Can Yaman - Velvet Gossip #Foto #Video #UominieDonne… -