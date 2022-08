Retroscena – Cosa succede ora? Calenda solo o con Renzi? +Europa lo segue o resta col Pd? Letta può riaprire al M5s? (Di domenica 7 agosto 2022) Quelle del nostro titolo sono le domande che tutti i protagonisti e gli osservatori della scena politica si stanno ponendo in queste ore, dopo la rottura (che vi avevamo anticipato stamattina) di Carlo Calenda con il Pd. E allora, Cosa può succedere? Andiamo per punti. 1 – La determinazione “dimpulso” di Calenda lo porterebbe alla corsa solitaria, uno contro tutti, là in mezzo, come nella fortunata esperienza del voto per il Campidoglio. Ma ha un doppio problema: politico e di regole. Quello politico è ben noto, si lega a colui che lo scelse prima come ambasciatore all’Unione Europea e poi come ministro dello sviluppo economico. Insomma, Matteo Renzi. Il rapporto tra i due è quel che si sa, lo scontro di due ego non banali (per usare un eufemismo) ha già fatto scintille a più ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Quelle del nostro titolo sono le domande che tutti i protagonisti e gli osservatori della scena politica si stanno ponendo in queste ore, dopo la rottura (che vi avevamo anticipato stamattina) di Carlocon il Pd. E allpuòre? Andiamo per punti. 1 – La determinazione “dimpulso” dilo porterebbe alla corsa solitaria, uno contro tutti, là in mezzo, come nella fortunata esperienza del voto per il Campidoglio. Ma ha un doppio problema: politico e di regole. Quello politico è ben noto, si lega a colui che lo scelse prima come ambasciatore all’Unione Europea e poi come ministro dello sviluppo economico. Insomma, Matteo. Il rapporto tra i due è quel che si sa, lo scontro di due ego non banali (per usare un eufemismo) ha già fatto scintille a più ...

