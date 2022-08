Repubblica: il Tottenham vuole Zaniolo. La Roma per ora resiste, ma a 50 milioni cash cambia tutto (Di domenica 7 agosto 2022) Il Tottenham vuole Zaniolo. Fin qui ha offerto 40 milioni più un giocatore valutato 15. Se dovesse arrivare a 50, che osa farebbe la Roma? Ne scrive Repubblica: Tre giorni fa il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha incontrato i dirigenti del Tottenham. Fabio Paratici, ds della squadra londinese, aveva da avanzare ai Friedkin un’offerta che riteneva sufficiente per regalare Zaniolo ad Antonio Conte. Sul piatto, il Tottenham ha messo una proposta complessiva da 55 milioni di euro. Una parte cash, una parte coperta inserendo un giocatore che la Roma avrebbe potuto scegliere tra il difensore Tanganga e il centrocampista Ndombélé, entrambi valutati una quindicina di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) Il. Fin qui ha offerto 40più un giocatore valutato 15. Se dovesse arrivare a 50, che osa farebbe la? Ne scrive: Tre giorni fa il general manager della, Tiago Pinto, ha incontrato i dirigenti del. Fabio Paratici, ds della squadra londinese, aveva da avanzare ai Friedkin un’offerta che riteneva sufficiente per regalaread Antonio Conte. Sul piatto, ilha messo una proposta complessiva da 55di euro. Una parte, una parte coperta inserendo un giocatore che laavrebbe potuto scegliere tra il difensore Tanganga e il centrocampista Ndombélé, entrambi valutati una quindicina di ...

