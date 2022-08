Renzi apre al Terzo Polo dopo lo strappo di Calenda: “Un’opportunità straordinaria” (Di domenica 7 agosto 2022) dopo lo strappo consumatosi nel pomeriggio, che ha visto il leader di Azione Carlo Calenda dire addio all’accordo col Pd e liquidare Enrico Letta, l’ipotesi di un Terzo Polo liberal si è fatta sempre più concreta. A cogliere la palla al balzo è stato Matteo Renzi, che su Twitter ha scritto: “Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo Un’opportunità straordinaria #TerzoPolo”. Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria #TerzoPolo — Matteo Renzi (@matteoRenzi) August 7, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)loconsumatosi nel pomeriggio, che ha visto il leader di Azione Carlodire addio all’accordo col Pd e liquidare Enrico Letta, l’ipotesi di unliberal si è fatta sempre più concreta. A cogliere la palla al balzo è stato Matteo, che su Twitter ha scritto: “Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo”. Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità— Matteo(@matteo) August 7, ...

