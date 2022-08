Renato Viola | la sua pizza è la più cara al mondo | ‘Costa 8300 euro’ | ecco perché

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 agosto 2022) C’è unaconsiderata la piùale non è quella di Flavio Briatore. Il podio per lapiù costosa dello vince la Luigi XIII dello chef cilentano. La cifra è scioccante: 8.300 euro per due persone. Leggi anche: Roma, Briatore chiude il Crazy: “Manca l’acqua, siamo nel Terzo” Lapiù costosa del? E’ lo stesso chef a pubblicizzarla come “la piùdel” e in effetti in questaci sono degli elementi che la rendono diversa dalle altre: La lievitazione naturale dell’impasto (72 ore) che viene condito con il sale australiano di Murray River. Inoltre in questa ...