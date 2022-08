Regolamento Venezia-Ascoli | cosa succede in caso di pareggio in Coppa Italia?

(Di domenica 7 agosto 2022) Tutto pronto per i trentaduesimi di finale di2022/2023. Ilaffronterà l’domenica 7 agosto, alle ore 17.45 nella cornice del Penzo. Maprevede ilindial 90?? Nessuna novità regolamentare. Al termine dei 90?, indi parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti. E forse oltre. SportFace.

I dettagli alla vigilia del match di Coppa Vigilia della prima sfida ufficiale della stagione per Venezia ed Ascoli che domani, domenica 7 agosto, scenderanno in campo al "Penzo" in Veneto per giocars ...