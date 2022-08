Regno Unito, arrestato 54enne: rubava le biciclette e le accumulava nel suo giardino. Visibili dalle immagini di Google Maps (Di domenica 7 agosto 2022) rubava le bici e le accumulava nel giardino della sua abitazione. È successo a Littlemore, una cittadina vicino a Oxford, nel Regno Unito. Un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di furto. Sono state trovate centinaia di biciclette ammassate nel giardino del 54enne: “Un gran numero di bici” ha scritto la Thames Valley Police Oxford (polizia locale) su Facebook, in seguito al rinvenimento. Si tratta di una montagna di veicoli accatastati l’uno sull’altro e visibile persino dalle immagini satellitari di Google Maps. Proprio grazie alle immagini trovate su internet, le autorità sono riuscite a farsi dare un mandato per ispezionare l’abitazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)le bici e leneldella sua abitazione. È successo a Littlemore, una cittadina vicino a Oxford, nel. Un uomo di 54 anni è statocon l’accusa di furto. Sono state trovate centinaia diammassate neldel: “Un gran numero di bici” ha scritto la Thames Valley Police Oxford (polizia locale) su Facebook, in seguito al rinvenimento. Si tratta di una montagna di veicoli accatastati l’uno sull’altro e visibile persinosatellitari di. Proprio grazie alletrovate su internet, le autorità sono riuscite a farsi dare un mandato per ispezionare l’abitazione ...

