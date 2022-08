Reazione a Catena, Liorni sconvolto dagli sfidanti: "Lo meritavate" (Di domenica 7 agosto 2022) Grande delusione per gli "Ines Pressi" nella puntata di Reazione a Catena andata in onda oggi, domenica 7 agosto, su Rai 1. Pur avendo giocato molto bene, il trio ha perso per un soffio la possibilità di scippare il titolo di campioni agli avversari. Al gioco dell'intesa vincente hanno sbagliato l'ultima risposta, quella che avrebbe consentito loro di raggiungere gli 11 punti e quindi il pareggio con i rivali. “Mi dispiace, meritavate di arrivare almeno allo spareggio”, ha commentato il conduttore, Marco Liorni, tra gli applausi di incoraggiamento e consolazione degli spettatori presenti in studio. Nessuna dichiarazione da parte dei tre concorrenti, che - delusi - si sono limitati a salutare e lasciare la trasmissione. Al gioco finale, quindi, sono arrivati di nuovo Alessandro, Niccolò e Leonardo, i "Terno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Grande delusione per gli "Ines Pressi" nella puntata diandata in onda oggi, domenica 7 agosto, su Rai 1. Pur avendo giocato molto bene, il trio ha perso per un soffio la possibilità di scippare il titolo di campioni agli avversari. Al gioco dell'intesa vincente hanno sbagliato l'ultima risposta, quella che avrebbe consentito loro di raggiungere gli 11 punti e quindi il pareggio con i rivali. “Mi dispiace,di arrivare almeno allo spareggio”, ha commentato il conduttore, Marco, tra gli applausi di incoraggiamento e consolazione degli spettatori presenti in studio. Nessuna dichiarazione da parte dei tre concorrenti, che - delusi - si sono limitati a salutare e lasciare la trasmissione. Al gioco finale, quindi, sono arrivati di nuovo Alessandro, Niccolò e Leonardo, i "Terno ...

spideyrica : La catena musicale a reazione a catena è uno dei miei giochi preferiti nei quiz in generale, mi prendo troppo bene a indovinare le canzoni - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: , montepremi e parola vincente di domenica 7 agosto 2022 #reazioneacatena - _Barbara_04 : E niente. Stasera ho stracciato la mia amica P. a 'Reazione a catena'. Appena ho visto l'ultima parola, 'Solo', ho… - FedericoFistar1 : RT @olgagueriera: quantità di tale materiale necessaria affinché una reazione nucleare a catena possa sostenersi in maniera autonoma” Una… - ASegnero : @Vittori83048559 Vero, però e’ un bravo conduttore, almeno per reazione a catena -