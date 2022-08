Raspadori Napoli, in arrivo nuova offerta partenopea. La situazione (Di domenica 7 agosto 2022) Raspadori potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. I partenopei spingono e l’Inter nel frattempo aspetta per Pinamnonti Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a lanviare una nuova offerta per Raspadori. Nel frattempo l’Inter aspetta tale cessione per poter chiudere il trasferimento di Andrea Pinamonti ai neroverdi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022)potrebbe diventare un nuovo giocatore del. I partenopei spingono e l’Inter nel frattempo aspetta per Pinamnonti Come riportato dal Corriere dello Sport, ilè pronto a lanviare unaper. Nel frattempo l’Inter aspetta tale cessione per poter chiudere il trasferimento di Andrea Pinamonti ai neroverdi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - Ekremkonur : ??Napoli have agreed personal terms with Sassuolo forward Giacomo Raspadori.??#ForzaNapoliSempre ??Sassuolo want €40… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli pensa a un rilancio per #Raspadori del @SassuoloUS: le ultime sulla trattativa - GianmarcoGio : ?? Come detto stamattina, il #Sassuolo vuole chiudere #Raspadori al #Napoli già oggi: contatto telefonico decisivo s… - infoitsport : Mercato Napoli, assalto a Raspadori. Stasera un meeting col Sassuolo -