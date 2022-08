Raspadori Napoli, domani nuovo incontro: la situazione (Di domenica 7 agosto 2022) Raspadori Napoli, domani nuovo summit in programma tra gli azzurri e il Sassuolo: ecco qual è la situazione dell’attaccante Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo una domenica di relax nella giornata di domani Napoli e Sassuolo torneranno a discutere del futuro di Giacomo Raspadori. Gli azzurri vogliono regalarselo subito per bruciare la concorrenza, ma la distanza tra richiesta (40 milioni) e offerta (30 milioni) è ancora ampia. Alla fine, a far pendere la bilancia in favore dei partenopei, potrebbe essere la voglia dello stesso giocatore di fare il grande salto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022)summit in programma tra gli azzurri e il Sassuolo: ecco qual è ladell’attaccante Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo una domenica di relax nella giornata die Sassuolo torneranno a discutere del futuro di Giacomo. Gli azzurri vogliono regalarselo subito per bruciare la concorrenza, ma la distanza tra richiesta (40 milioni) e offerta (30 milioni) è ancora ampia. Alla fine, a far pendere la bilancia in favore dei partenopei, potrebbe essere la voglia dello stesso giocatore di fare il grande salto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ekremkonur : ??Napoli have agreed personal terms with Sassuolo forward Giacomo Raspadori.??#ForzaNapoliSempre ??Sassuolo want €40… - DiMarzio : #Raspadori, #Napoli e #Sassuolo si incontreranno di nuovo nelle prossime ore: la forbice tra domanda e offerta è an… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro interlocutorio per #Raspadori: c'è ancora distanza con il #Sassuolo - vitale60v : Non le sembra che per il napoli sia più funzionale simeone che raspadori? - CalcioNews24 : Nuovo incontro per il #Napoli per #Raspadori ?? -