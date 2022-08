Raspadori al Napoli, la conferma di Sky: siamo ai dettagli (Di domenica 7 agosto 2022) Ultime notizie di calciomercato di Sky Sport: Giacomo Raspadori è pronto ad essere un nuovo giocatore del Napoli, il Sassuolo lo cede. Dopo l’incontro tra De Laurentiis e Carnevali a Castel di Sangro sembrava tutto finito, ma è stato decisivo l’intervento degli agenti di Raspadori ma soprattutto la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra espressa fin dal primo minuto, tanto da tenere lontana anche la Juventus che voleva bloccarlo per prenderlo la prossima stagione. Raspadori al Napoli: le ultime notizie di Sky Raspadori è virtualmente un giocatore del Napoli. Sky fa sape che De Laurentiis e Carnaevali hanno chiuso l’affare con fitti collegamenti telefonici. In questo modo si è trovata l’intesa, anche roche il Sassuolo non poteva tenere in rosa un giocatore ... Leggi su napolipiu (Di domenica 7 agosto 2022) Ultime notizie di calciomercato di Sky Sport: Giacomoè pronto ad essere un nuovo giocatore del, il Sassuolo lo cede. Dopo l’incontro tra De Laurentiis e Carnevali a Castel di Sangro sembrava tutto finito, ma è stato decisivo l’intervento degli agenti dima soprattutto la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra espressa fin dal primo minuto, tanto da tenere lontana anche la Juventus che voleva bloccarlo per prenderlo la prossima stagione.al: le ultime notizie di Skyè virtualmente un giocatore del. Sky fa sape che De Laurentiis e Carnaevali hanno chiuso l’affare con fitti collegamenti telefonici. In questo modo si è trovata l’intesa, anche roche il Sassuolo non poteva tenere in rosa un giocatore ...

