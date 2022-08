Quanti matrimoni sono stati celebrati a Beautiful? (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo 35 anni in onda di Beautiful e personaggi che si sono sposati più volte (a volte con le stesse persone), lo spettacolo ha visto la sua giusta quota di matrimoni, con TVOvermind che ha riferito che ci sono stati ben 90 matrimoni nel 2018. Da allora, ne abbiamo visti diversi in più, il tutto nel salotto di Forrester, per un totale di 93 in 35 anni (se non si contano i matrimoni che non sono mai sfociati in un vero matrimonio) ad oggi agosto 2022. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Beautiful, chi è il marito di Jacqueline MacInnes Wood? Ecco chi è l’uomo che ha conquistato la bellissima Steffy Forrester della soap americana ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo 35 anni in onda die personaggi che sisposati più volte (a volte con le stesse persone), lo spettacolo ha visto la sua giusta quota di, con TVOvermind che ha riferito che ciben 90nel 2018. Da allora, ne abbiamo visti diversi in più, il tutto nel salotto di Forrester, per un totale di 93 in 35 anni (se non si contano iche nonmai sfociati in un veroo) ad oggi agosto 2022. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, chi è il marito di Jacqueline MacInnes Wood? Ecco chi è l’uomo che ha conquistato la bellissima Steffy Forrester della soap americana ...

