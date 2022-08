Quante volte, in una notte difficile, è il cane a farci addormentare (Di domenica 7 agosto 2022) È decisamente bella l'idea venuta a due infermieri di un ospedale di Biella. Queste persone hanno pensato che se il malato potesse avere accanto il proprio animale del cuore, starebbe meglio. E così è stato. Infatti, più di un malato, con la presenza del proprio cane o del proprio gatto sul letto o da quelle parti, è stato decisamente meglio. Quante volte, d'altra parte, è proprio il nostro cane che, in una notte difficile, ci fa addormentare. Ma sì, sono dell'idea che agli animali domestici vada dato più potere. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) È decisamente bella l'idea venuta a due infermieri di un ospedale di Biella. Queste persone hanno pensato che se il malato potesse avere accanto il proprio animale del cuore, starebbe meglio. E così è stato. Infatti, più di un malato, con la presenza del proprioo del proprio gatto sul letto o da quelle parti, è stato decisamente meglio., d'altra parte, è proprio il nostroche, in una, ci fa. Ma sì, sono dell'idea che agli animali domestici vada dato più potere.

