“Pronto a iniziare”. Valerio Scanu, il cantante volta pagina: nuova vita e nuovo lavoro (Di domenica 7 agosto 2022) Valerio Scanu Pronto a cambiare vita, il vincitore del Festival di Sanremo 2010 è Pronto a buttarsi in una nuova avventura. Sarà parallela alla musica e ugualmente impegnativa. Sono stati anni difficili per Valerio, segnati dal doloro per la morte del padre. “Aveva 64 anni. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite, all’inizio minimizzavamo al telefono, in videochiamata. Quando è accaduto lui ha avuto questa febbre, mia mamma l’ha isolato subito. Poi l’hanno portato in ospedale a La Maddalena, che non è però funzionante. Quindi l’hanno portato in questo secondo ospedale, aveva tutte le cure. Mia mamma lo chiamava sempre, poi ad un certo punto non ha più risposto al telefono”. E ancora ha raccontato: “Abbiamo scoperto che l’avevano traferito in questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 agosto 2022)a cambiare, il vincitore del Festival di Sanremo 2010 èa buttarsi in unaavventura. Sarà parallela alla musica e ugualmente impegnativa. Sono stati anni difficili per, segnati dal doloro per la morte del padre. “Aveva 64 anni. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite, all’inizio minimizzavamo al telefono, in videochiamata. Quando è accaduto lui ha avuto questa febbre, mia mamma l’ha isolato subito. Poi l’hanno portato in ospedale a La Maddalena, che non è però funzionante. Quindi l’hanno portato in questo secondo ospedale, aveva tutte le cure. Mia mamma lo chiamava sempre, poi ad un certo punto non ha più risposto al telefono”. E ancora ha raccontato: “Abbiamo scoperto che l’avevano traferito in questo ...

DiMarzio : ?? #Calciomercato #Ligue1 | Jordan #Veretout è atterrato a Marsiglia ed è pronto a iniziare la sua avventura con l'… - AndreaMarano11 : RT @OrsoPalagi: Pronto a partire per #CivitanovaMarche con la maglia più bella regalarmi negli ultimi anni (grazie ad Azzurra e Costanza ??… - J0HPHR0DITE : @teeeayong *vederlo scattare in quel modo non fa altro che farlo ridere a crepapelle. attende dunque che il suo pre… - Be___ReaL__ : @Andr34_82 Se dovessi iniziare a vedere cose strane vai subito in pronto soccorso!!!????????????????????????? - PRCPadova : RT @OrsoPalagi: Pronto a partire per #CivitanovaMarche con la maglia più bella regalarmi negli ultimi anni (grazie ad Azzurra e Costanza ??… -