Probabili formazioni Verona-Napoli: prima giornata Serie A 2022/2023 (Di domenica 7 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Verona-Napoli, match della prima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 18:30 di lunedì 15 agosto nella cornice del Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1?. Verona – Spazio al 3-4-2-1 di Cioffi con Lasagna e Barak alle spalle dell’unica punta Henry. Faraoni e Lazovic pronti ad agire sulle corsie laterali. Napoli – Debutto per Kvaratskhelia e Kim. Lozano e Osimhen in attacco. Da valutare Politano, fermo a causa di un risentimento muscolare. Le ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:30 di lunedì 15 agosto nella cornice del Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1?.– Spazio al 3-4-2-1 di Cioffi con Lasagna e Barak alle spalle dell’unica punta Henry. Faraoni e Lazovic pronti ad agire sulle corsie laterali.– Debutto per Kvaratskhelia e Kim. Lozano e Osimhen in attacco. Da valutare Politano, fermo a causa di un risentimento muscolare. Le ...

junews24com : Probabili formazioni Juve Atletico Madrid: ultime sulle scelte di Allegri - Luxgraph : Diretta Juve-Atletico ore 18: probabili formazioni, dove vederla in e streaming - ParliamoDiNews : Diretta Juve-Atletico ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming #diretta #juve-atletico… - zazoomblog : Probabili formazioni Sampdoria-Atalanta: prima giornata Serie A 2022-2023 - #Probabili #formazioni - infoitsport : Le probabili formazioni di Salernitana-Parma: granata in emergenza, ducali senza Buffon -