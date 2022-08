Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: prima giornata Serie A 2022/2023 (Di domenica 7 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Juventus-Sassuolo, match della prima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 20:45 di lunedì 15 agosto nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1?. Juventus – Cuadrado, Vlahovic e Di Maria pronti nel tridente. Zakaria, Locatelli e Fagioli cercano spazio a centrocampo, in alternativa c’è Miretti. Sassuolo – Berardi, Alvarez e Raspadori in attacco. Centrocampo quasi nuovo con Frattesi, Matheus Henrique e Thorstvedt. Maxime Lopez è squalificato, ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di lunedì 15 agosto nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1?.– Cuadrado, Vlahovic e Di Maria pronti nel tridente. Zakaria, Locatelli e Fagioli cercano spazio a centrocampo, in alternativa c’è Miretti.– Berardi, Alvarez e Raspadori in attacco. Centrocampo quasi nuovo con Frattesi, Matheus Henrique e Thorstvedt. Maxime Lopez è squalificato, ...

