“Prima che morisse…”: Nicola Savino, il ricordo struggente del conduttore (Di domenica 7 agosto 2022) Nicola Savino ha ricordato con commozione la scomparsa di una persona per lui importantissima. Per il famoso conduttore televisivo e radiofonico è stato un colpo devastante Dopo cinque anni trascorsi sulle reti Mediaset, Savino è pronto ad una nuova avventura sulle frequenze di Tv 8. Egli, infatti, condurrà un programma di genere game show intitolato “100% Italia”. Fino a qualche mese fa invece, l’uomo ha ricoperto il ruolo di opinionista all’interno della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi. Nicola Savino (Websource)Per lui si è trattata di una bellissima esperienza, con la maggior parte del pubblico da casa che ha gradito la sua presenza al fianco di quella di Vladimir Luxuria. Anche in questo frangente ha infatti dimostrato di essere uno dei personaggi ... Leggi su kronic (Di domenica 7 agosto 2022)ha ricordato con commozione la scomparsa di una persona per lui importantissima. Per il famosotelevisivo e radiofonico è stato un colpo devastante Dopo cinque anni trascorsi sulle reti Mediaset,è pronto ad una nuova avventura sulle frequenze di Tv 8. Egli, infatti, condurrà un programma di genere game show intitolato “100% Italia”. Fino a qualche mese fa invece, l’uomo ha ricoperto il ruolo di opinionista all’interno della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi.(Websource)Per lui si è trattata di una bellissima esperienza, con la maggior parte del pubblico da casa che ha gradito la sua presenza al fianco di quella di Vladimir Luxuria. Anche in questo frangente ha infatti dimostrato di essere uno dei personaggi ...

GiuseppeConteIT : Per noi i cittadini che soffrono vengono prima dei “Migliori”. Chiunque essi siano. - marattin : “Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinqu… - acspezia : ? |89’ ?? GOOOOOOOOL! Primo gol in maglia bianca per Daniel Maldini, che raccoglie in area il cross di Reca e b… - Napalm51 : @kat_prima @Puupi200000 @pdnetwork Lo so che è esatto come so che il Partito Democratico è il male assoluto devono… - GanetheGreat : @ItalObserver @chiadegli Concordo, prima ottima, seconda complicata, terza deragliamento totale. Secondo me dipende… -