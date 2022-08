Gian7116 : RT @CionciAndrea: Giustamente, mica poteva chiamare un prete normale, ci voleva il prete dj che organizza i rave party per i ragazzi. Li fa… - alex_antony17 : RT @CionciAndrea: Giustamente, mica poteva chiamare un prete normale, ci voleva il prete dj che organizza i rave party per i ragazzi. Li fa… - CionciAndrea : Giustamente, mica poteva chiamare un prete normale, ci voleva il prete dj che organizza i rave party per i ragazzi.… -

Ernesto Bonaiuti, ilscomunicato che ispira Papa Francesco", Eligio Daniele Castrizio propone ... L'Accademia dei Caccuriani, associazione culturale non - profit che da undici annila ...... di natali avellinesi, definito da Edoardo Bennato "unrock e controcorrente". Laureato in ... dal 2007, coltiva la propria passione per i cartoni animati e i videogiochi eil festival ... Prete organizza rave cristiani, il Papa lo chiama al telefono Il pontefice in persona ha chiamato il prete, ex dj, che organizza rave cristiani in cui, oltre a ballare, si prega. Bergoglio si è complimentato con don Michele che tra una musica e l'altra parla di ...Il 2 luglio scorso aveva fatto parlare di sé per una modalità diversa di far divertire i giovani con il primo rave cristiano nei locali dell'istituto Bianchi. Dieci giorni dopo ...