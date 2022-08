Premier League, lo United perde col Brighton 1-2. Ten Hag inserisce Ronaldo troppo tardi (Di domenica 7 agosto 2022) Non è stato un buon esordio in Premier League per Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United. Il tecnico ha lasciato Cristiano Ronaldo in panchina e ha chiuso il primo tempo in svantaggio di due gol contro il Brighton (doppietta di Gross). L’Old Trafford non è stato clemente con la squadra: i tifosi hanno fischiato la squadra in segno di disapprovazione. Nella ripresa ten Hag si è convinto a sfruttare il campione portoghese, che al 53esimo è entrato in campo in sostituzione di Fred e si è subito rivelato prezioso servendo un assist a Rashford, il cui tiro a bruciapelo è stato parato dal portiere del Brighton. Al 70esimo autogol di Alexis Mac Allister: la palla rimbalza su Diog Dalot e mentre Roberto Sanchez cerca di respingere, arriva su Alexis e poi in rete. Lo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) Non è stato un buon esordio inper Erik ten Hag sulla panchina del Manchester. Il tecnico ha lasciato Cristianoin panchina e ha chiuso il primo tempo in svantaggio di due gol contro il(doppietta di Gross). L’Old Trafford non è stato clemente con la squadra: i tifosi hanno fischiato la squadra in segno di disapprovazione. Nella ripresa ten Hag si è convinto a sfruttare il campione portoghese, che al 53esimo è entrato in campo in sostituzione di Fred e si è subito rivelato prezioso servendo un assist a Rashford, il cui tiro a bruciapelo è stato parato dal portiere del. Al 70esimo autogol di Alexis Mac Allister: la palla rimbalza su Diog Dalot e mentre Roberto Sanchez cerca di respingere, arriva su Alexis e poi in rete. Lo ...

