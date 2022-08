Premier League, giornata 1: Liverpool fermato sul pari (Di domenica 7 agosto 2022) Il campionato più bello del mondo ricomincia con le sorprese del Liverpool, fermato sul campo del neo promosso Fulham, e del Manchester United, sconfitto a domicilio dal Brighton. Vittorie convincenti per Manchester City, Tottenham e Arsenal mentre stenta un po’ il Chelsea. Di seguito l’analisi della giornata 1 di Premier League. Premier League – giornata 1: West Ham-Man. City 0-2, Fulham-Liverpool 2-2, Everton-Chelsea 0-1 Prima di campionato e subito doppietta per Haaland nel successo dei campioni in carica del Manchester City contro il West Ham. L’attaccante norvegese firma il primo dal dischetto mentre il secondo con il suo classico attacco alla profondità. Debutto tra le fila degli Hammers per Scamacca. Luci e ombre nel debutto ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 7 agosto 2022) Il campionato più bello del mondo ricomincia con le sorprese delsul campo del neo promosso Fulham, e del Manchester United, sconfitto a domicilio dal Brighton. Vittorie convincenti per Manchester City, Tottenham e Arsenal mentre stenta un po’ il Chelsea. Di seguito l’analisi della1 di1: West Ham-Man. City 0-2, Fulham-2-2, Everton-Chelsea 0-1 Prima di campionato e subito doppietta per Haaland nel successo dei campioni in carica del Manchester City contro il West Ham. L’attaccante norvegese firma il primo dal dischetto mentre il secondo con il suo classico attacco alla profondità. Debutto tra le fila degli Hammers per Scamacca. Luci e ombre nel debutto ...

