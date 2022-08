Premier League, Conte: ”Kulusevski può essere un crack” | VIDEO (Di domenica 7 agosto 2022) Durante il match di Premier League tra Tottenham e Southampton, Dejan Kulusevski, come confermato dalle parole di Conte, ha sprizzato talento. Nel corso del match vinto per 4-1 dagli Spurs, lo svedese ha fornito un assist e segnato un grande gol. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Durante il match ditra Tottenham e Southampton, Dejan, come confermato dalle parole di, ha sprizzato talento. Nel corso del match vinto per 4-1 dagli Spurs, lo svedese ha fornito un assist e segnato un grande gol.

Omojuwa : Premier League no be Eredevisie. No be ere omode. - B24PT : Martinelli abre a contagem da Premier League ?? - gippu1 : Per segnare il suo primo gol in Premier League con la maglia del Manchester City in casa del West Ham #Haaland ci h… - FrisbeeGoat : RT @NicoSchira: @simolipa02 Le squadre spagnole inizieranno il campionato esattamente come le italiane il prossimo weekend. In realtà quest… - MagetseReneilwe : RT @_yjoseph: e fela leng premier league -