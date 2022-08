Premier League 2022/2023, inizio shock per lo United di Ten Hag: il Brighton vince ad Old Trafford (Di domenica 7 agosto 2022) L’era Ten Hag comincia come peggio non si poteva. Nella prima giornata della Premier League 2022/2023 il Manchester United perde in casa contro il Brighton e inizia il nuovo anno con le stesse incertezze della passata stagione. A decidere una doppietta di Gross tra il 30? e il 40? del primo tempo, a nulla è valso l’autogol di Mac Allister. Nell’altra partita del pomeriggio grande rimonta del Brentford che pareggia 2-2 in casa del Leicester dopo essere stato sotto per 2-0. Ai gol di Castagne e Dewsbury Hall rispondono Toney e Dasilva. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS L’inizio dei padroni di casa è shock: il Brighton infatti punisce per ben due volte nel giro di dieci minuti in due azioni praticamente simili: ribattute a porta vuota ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) L’era Ten Hag comincia come peggio non si poteva. Nella prima giornata dellail Manchesterperde in casa contro ile inizia il nuovo anno con le stesse incertezze della passata stagione. A decidere una doppietta di Gross tra il 30? e il 40? del primo tempo, a nulla è valso l’autogol di Mac Allister. Nell’altra partita del pomeriggio grande rimonta del Brentford che pareggia 2-2 in casa del Leicester dopo essere stato sotto per 2-0. Ai gol di Castagne e Dewsbury Hall rispondono Toney e Dasilva. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS L’dei padroni di casa è: ilinfatti punisce per ben due volte nel giro di dieci minuti in due azioni praticamente simili: ribattute a porta vuota ...

