Premier League 2022/2023: il Manchester City sconfigge il West Ham nel segno di Haaland (Di domenica 7 agosto 2022) Buona la prima per il Manchester City, che apre la stagione 2022/2023 di Premier League con una vittoria. Il successo sul campo del West Ham è targato Erling Haaland, che al debutto nel campionato inglese sigla una doppietta e regala i tre punti ai citizens. L’attaccante norvegese apre le danze al 36? su calcio di rigore. Servito in profondità da Gundogan, viene steso in area di rigore da Areola, pochi secondi dopo spiazzato dagli 11 metri. Il raddoppio arriva invece nella ripresa ma il copione è lo stesso. Splendida palla in profondità di De Bruyne e tutto facile per Haaland, che a tu per tu con il portiere dimostra il suo cinismo e fa 2-0. Il West Ham prova a reagire e lo fa con il neo entrato Gianluca Scamacca, ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Buona la prima per il, che apre la stagionedicon una vittoria. Il successo sul campo delHam è targato Erling, che al debutto nel campionato inglese sigla una doppietta e regala i tre punti ai citizens. L’attaccante norvegese apre le danze al 36? su calcio di rigore. Servito in profondità da Gundogan, viene steso in area di rigore da Areola, pochi secondi dopo spiazzato dagli 11 metri. Il raddoppio arriva invece nella ripresa ma il copione è lo stesso. Splendida palla in profondità di De Bruyne e tutto facile per, che a tu per tu con il portiere dimostra il suo cinismo e fa 2-0. IlHam prova a reagire e lo fa con il neo entrato Gianluca Scamacca, ...

