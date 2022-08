(Di domenica 7 agosto 2022) Gaddo Giusti conla maglia dei Verdi (foto da Facebook) Lutto anel mondo della Palla Grossa per la morte, a soli 31, deldei verdi Gaddo Giusti. La morte è avvenuta a causa di un ...

Gaddo Giusti conla maglia dei Verdi (foto da Facebook) Lutto anel mondo della Palla Grossa per la morte, a soli 31 anni , deldei verdi Gaddo Giusti. La morte è avvenuta a causa di un malore nel pomeriggio di sabato 6 agosto. Inutili i tentativi ...... insieme all'indagine interna dell'Asl con l'audit fissato per domani pomeriggio, a chiarire sia i motivi della morte di un giovanedei Verdi, sia se questa morte poteva essere evitata. ... Prato, calciante muore a 31 anni. La famiglia: "Giovedì dimesso dal pronto soccorso" Lutto nel mondo della Palla Grossa. L'autopsia chiarirà le cause della morte. Avviata un'indagine interna dell'Asl ...