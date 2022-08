"Possiamo fare una rivoluzione...": Augusta Montaruli terrorizza la sinistra | Video (Di domenica 7 agosto 2022) Sarà Giorgia Meloni la prossima premier? Sarà la leader di Fratelli d'Italia il primo presidente del Consiglio donna? Possibile, almeno sondaggi alla mano. Certo, il percorso è lungo. Anche dopo il voto. Anche in caso di vittoria. Ma della vicenda se ne parla a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella di sabato 6 agosto. Ospite in studio ecco la deputata di FdI Augusta Montrauli, la quale spiega: "Io credo che il segreto del successo di Giorgia Meloni e FdI è che tutti possono contare sulla credibilità del partito e del nostro leader. Anche nel fare opposizione: è sempre stata costruttiva, nei momenti essenziali della nostra nazionale, FdI non ha mai avuto dubbi", rimarca. "Per esempio - riprende la Montaruli - all'inizio del nuovo scenario internazionale, all'inizio della guerra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Sarà Giorgia Meloni la prossima premier? Sarà la leader di Fratelli d'Italia il primo presidente del Consiglio donna? Possibile, almeno sondaggi alla mano. Certo, il percorso è lungo. Anche dopo il voto. Anche in caso di vittoria. Ma della vicenda se ne parla a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella di sabato 6 agosto. Ospite in studio ecco la deputata di FdIMontrauli, la quale spiega: "Io credo che il segreto del successo di Giorgia Meloni e FdI è che tutti possono contare sulla credibilità del partito e del nostro leader. Anche nelopposizione: è sempre stata costruttiva, nei momenti essenziali della nostra nazionale, FdI non ha mai avuto dubbi", rimarca. "Per esempio - riprende la- all'inizio del nuovo scenario internazionale, all'inizio della guerra ...

