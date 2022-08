Più spazi: ampliato il cimitero della Rocca - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 7 agosto 2022) Il cimitero della Rocca sarà ampliato Lavori al cimitero comunale di Rocca a Montemurlo dove è stata conclusa nei giorni scorsi la realizzazione di 72 nuovi ossarini. Si tratta di un blocco con ... Leggi su lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) IlsaràLavori alcomunale dia Montemurlo dove è stata conclusa nei giorni scorsi la realizzazione di 72 nuovi ossarini. Si tratta di un blocco con ...

amnestyitalia : Le piccole azioni possono avere un grande impatto. Per questo gli spazi di protesta si stanno restringendo sempre d… - UffiziGalleries : #Boboli2030, il Giardino che sarà! E' terminato il restauro della Kaffehaus e festeggiamo presentando i grandi prog… - Nazione_Prato : Più spazi: ampliato il cimitero della Rocca - Pollon84504590 : RT @Loscoindividuo: Stasera un nome su tutti ovviamente…Radonjic…un autentico furetto…semplicemente imprendibile!!! Anche se poi andrà valu… - PamCar86 : @xsqx_ Quanto ti capisco!!! Anche in casa mia non ho privacy e mi rompono i coglioni sempre!!! Quanto vorrei vivere… -