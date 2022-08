Pisa: morto migrante accoltellato vicino alla stazione ferroviaria (Di domenica 7 agosto 2022) La vittima è un marocchino, di professione parrucchiere, ucciso nei pressi del suo negozio, vicino alla stazione ferroviaria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 agosto 2022) La vittima è un marocchino, di professione parrucchiere, ucciso nei pressi del suo negozio,L'articolo proviene da Firenze Post.

venti4ore : Pisa morto migrante accoltellato vicino alla stazione ferroviaria - FirenzePost : Pisa: morto migrante accoltellato in centro città - iltirreno : Dal tribunale - Il pensionato venne operato al Santa Chiara il 17 dicebre 2008. Cinque ore di intervento in cui l’u… - Alexbin333 : @Pinucci63757977 Fratoianni e’ morto a Pisa? E quando????? - ultimo1973 : RT @Pinucci63757977: #Fratoianni è nato a Pisa e come dice il saggio: meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. -