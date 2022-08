Pioggia di razzi vicino la centrale nucleare di Zaporizhzhia | allarme dell’agenzia atomica | «Reale rischio di un disastro | subito ispezione»

Leggi su open.online

(Di domenica 7 agosto 2022) Cresce la preoccupazione sulle condizioni delladi, dove il teaminternazionale per l’energiapotrebbe presto arrivare per un’dopo i recenti bombardamenti. È il direttore generale dell’Aiea (l’Agenzia Internazionale per l’Energia), Rafael Mariano Grossi, ad annunciare su Twitter che una squadra di esperti dovrà visitare la«proprio come abbiamo fatto a Chernobyl e nell’ucraina meridionale all’invio dell’anno». Grossi ha assicurato che è possibile «mettere insieme una missione di sicurezza, protezione e salvaguardia e fornire l’assistenza indispensabile e la valutazione imparziale di cui c’è bisogno». Il bombardamento e il reattore spento per il pericolo di ...