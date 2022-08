“Pienamente soddisfatto dell’accordo | ora basta polemiche” | il Pd pubblica il video con le parole di Calenda e gli dà del populista

fattoquotidiano : “Pienamente soddisfatto dell’accordo, ora basta polemiche”: il Pd pubblica il video con le parole di Calenda e gli… - PersicoVince : Appena finito #TheSandman , Serie veramente molto interessante che per quanto mi riguarda ha pienamente soddisfatto… - LucianoQuaranta : RT @RobertoPaoloFe1: Orgoglioso e pienamente soddisfatto del via libera definitivo alla revisione dello strumento militare. Con questa legg… - hetzmichnicht1 : @ElleBiUno @Qua_Agatha Il datore di lavoro è il medesimo. Solo che uno è pienamente soddisfatto, convinto, l'altro… - RobertoPaoloFe1 : Orgoglioso e pienamente soddisfatto del via libera definitivo alla revisione dello strumento militare. Con questa l… -

Tutto Lega Pro

Contento, ma ancora nona fine gara l'azzurro, che ammette anche come ci siano stati alcuni errori. "Non è stato semplice oggi. Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend con ...... imponendosi nel primo stage domenicale e poi controllando un margine che aveva superato i dieci secondi malgrado le difficoltà portate da una Hyundai i20 N che non lo ha mai... AD Sangiuliano: "Sono pienamente soddisfatto, stiamo lavorando bene" ROMA - "Sono decisamente soddisfatto del recepimento, ad opera della Stato-Regioni, dell'intesa che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'acquisto di ausili, ortesi e protesi per lo svolg ...BELLÒ - Non è più una novità, quest’Elena Bellò così competitiva tra le grandi. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre, non pienamente soddisfatta dal suo Mondiale (out in semifinale), aveva voglia di ...