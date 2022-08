Pall_Gonfiato : Petrachi: “L'anno scorso il campionato non l'ha vinto il Milan, ma lo ha perso l’Inter. I nerazzurri sono...' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Petrachi: 'Il campionato dell'anno scorso l'ha perso l'Inter. Resta la squadra da battere, è la più forte' - FcInterNewsit : Petrachi: 'Il campionato dell'anno scorso l'ha perso l'Inter. Resta la squadra da battere, è la più forte' - FrankPuppeteer : @LorenzoMolaioni @DestinoTricolor @TyCSports Il vice Dzeko il primo anno di Petrachi, i 10 mln per Bustos ?? - lollo250 : @xenobirbantismo Più o meno, anche Zima lo scorso anno, Juric diceva che serviva un vice Bremer da 2 mesi, è arriva… -

1 Intervistato da Sky Sport, l'ex direttore sportivo di Torino e Roma, Gianluca, ha espresso la propria opinione in merito allo scorso campionato, spiegando come a suo ...campionato dell'......Regione Puglia e che riguarda anche l'arbereshe e il francoprovenzale" MUSICA Anche quest'la ... che ospiterà Fiorenza Calogero e Marcello Vitale, e Enzoe la sua Folk Band . A Ugento, il ...Gianluca Petrachi consiglia il Milan: «Onana del Bordeaux è un giocatore che dimostra molti più anni di quelli che ha» Gianluca Petrachi parla così del mercato del Milan e della necessità di un centro ...Il dirigente Gianluca Petrachi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei possibili obiettivi del Milan per il centrocampo: "Mi piace molto Onana del Bordeaux, è un giocatore ...