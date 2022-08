Permessi 104 e congedi straordinari | più familiari possono dividere i giorni di assistenza Ecco tutte le novità dal 13 agosto

Lavoroxdisabili : Legge 104, Dal 13 agosto permessi mensili senza «referente unico» - Gazzettino : Permessi 104 e congedi straordinari: più familiari possono dividere i giorni di assistenza. Ecco tutte le novità da… - manfriniserena : @IosonoScala Mio lavoro, stipendio 1500€ al mese, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Permessi legge 104 per assistenza familiari disabili: ultime novità - paolo_r_2012 : Permessi legge 104 per assistenza familiari disabili: ultime novità -

Iniziamo con i permesse legati alla Leggedi cui all'articolo 33 della legge n./1992 L'articolo 3 del Decreto eliminando il principio del 'referente unico dell'...E va detto pure che la richiesta per ottenere idellaè da effettuare una sola volta. Questo porta a credere che i nuovi passaggi consentano in automatico di continuare a godere delle ...Permessi 104, più familiari possono dividere i giorni di assistenza Arrivano le novità sui permessi legati alla Legge 104 introdotte del Decreto approvato a giugno dal governo ...Permessi 104, anche le colf e le badanti possono usufruirne perchè sono lavoratori dipendenti. Ecco in cosa consiste la misura di welfare.