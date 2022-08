Perché il mercato dei satelliti riguarda tutti noi e il nostro futuro (Di domenica 7 agosto 2022) Intelsat e SES sono tra le più importanti società satellitari del mondo. Da quasi tre decenni gestiscono flotte spaziali che oggi contano rispettivamente 50 e 72 satelliti in orbita geostazionaria, detta GEO. Nel 2021, la vendita dei servizi satellitari ha generato per le due società ricavi da 1,6 e 1,8 miliardi di dollari, e ora entrambe stanno discutendo di un accordo per un possibile merger sull’onda delle fusioni e delle acquisizioni che si stanno succedendo nel settore dei satelliti commerciali. Qualche giorno fa, l’operatore satellitare francese Eutelsat aveva annunciato di voler aumentare la propria partecipazione nella costellazione OneWeb di proprietà anglo-indiana, anche se il titolo era crollato in borsa del 30% poiché gli investitori finanziari avevano ritenuto il deal altamente rischioso per le casse della società. A novembre, la società ... Leggi su formiche (Di domenica 7 agosto 2022) Intelsat e SES sono tra le più importanti società satellitari del mondo. Da quasi tre decenni gestiscono flotte spaziali che oggi contano rispettivamente 50 e 72in orbita geostazionaria, detta GEO. Nel 2021, la vendita dei servizi satellitari ha generato per le due società ricavi da 1,6 e 1,8 miliardi di dollari, e ora entrambe stanno discutendo di un accordo per un possibile merger sull’onda delle fusioni e delle acquisizioni che si stanno succedendo nel settore deicommerciali. Qualche giorno fa, l’operatore satellitare francese Eutelsat aveva annunciato di voler aumentare la propria partecipazione nella costellazione OneWeb di proprietà anglo-indiana, anche se il titolo era crollato in borsa del 30% poiché gli investitori finanziari avevano ritenuto il deal altamente rischioso per le casse della società. A novembre, la società ...

Gazzetta_it : Juve, riecco Miretti: tante richieste, perché potrebbe restare - dosanpedro : @mauromele79 @GA7_Official Pure se arrivasse come secondo di kepa, il problema quale sarebbe? Potete dire quello ch… - kimilfung : RT @bioccolo: Unpopular opinion: meglio così. Perché lo #smartworking non è una misura di welfare e non deve coprire le deficienze del sist… - solodallamente : RT @bioccolo: Unpopular opinion: meglio così. Perché lo #smartworking non è una misura di welfare e non deve coprire le deficienze del sist… - RizziRes : RT @Bluefidel47: Riamessa nel mercato alla max dose di 1mg. Da 2 mg in poi solo con ricetta medica. Chiaro che i medici,che non capiscono u… -