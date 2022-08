Per viaggiare anche stando fermi, 6 libri da leggere ad agosto (Di domenica 7 agosto 2022) Che cosa fate questo agosto? Che vogliate panarvi come una cotoletta nella sabbia, attraversare i boschi di montagna immersi nel silenzio, o semplicemente godervi la città vuota e calma tutto d’un tratto, abbiamo pensato di lasciarvi in compagnia di un buon libro – oltre che dei nostri articoli, che usciranno regolarmente per tutto il mese -. Ci sono romanzi a cavallo fra passato e presente, un saggio non convenzionale sull’Antropocene, un reportage di viaggio decisamente fuori dagli schemi (e divertentissimo) e una graphic novel che parla di donne molto toste. Se però nessuno di questi vi ispirasse, vi consigliamo di cercare nella libreria di casa (o sotto casa) oppure in biblioteca: troverete sicuramente un libro che sta aspettando proprio voi. La metà scomparsa, di Brit Bennett (Bompiani) <br clear=all> Anni Cinquanta. A Mallard, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 agosto 2022) Che cosa fate questo? Che vogliate panarvi come una cotoletta nella sabbia, attraversare i boschi di montagna immersi nel silenzio, o semplicemente godervi la città vuota e calma tutto d’un tratto, abbiamo pensato di lasciarvi in compagnia di un buon libro – oltre che dei nostri articoli, che usciranno regolarmente per tutto il mese -. Ci sono romanzi a cavallo fra passato e presente, un saggio non convenzionale sull’Antropocene, un reportage di viaggio decisamente fuori dagli schemi (e divertentissimo) e una graphic novel che parla di donne molto toste. Se però nessuno di questi vi ispirasse, vi consigliamo di cercare nella libreria di casa (o sotto casa) oppure in biblioteca: troverete sicuramente un libro che sta aspettando proprio voi. La metà scomparsa, di Brit Bennett (Bompiani)

Anni Cinquanta. A Mallard, ...

