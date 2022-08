Per la BB14 sono giorni di annunci: il nuovo roster prende forma (Di domenica 7 agosto 2022) Bergamo. Gli annunci degli arrivi del direttore tecnico di Bergamo Basket City e allenatore della BB14 Marco Albanesi e del nuovo club manager Alberto Zanga hanno dato il via ad una lunga serie di ufficialità per la Bergamo Basket 2014. Il countdown verso l’inizio del campionato è iniziato: la prima giornata della nuova stagione della Serie B Old Wild West sarà sabato 1 ottobre alle 20.30, con la squadra di scena a Padova contro la Petrarca Basket. Con un roster che tra conferme e novità prende sempre più forma. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma del team manager Marco Meneghel, volto storico del basket bergamasco, e anche il comunicato che la direzione sportiva è stata affidata al già dirigente di BluOrobica Luca Belotti. Anche in campo sono ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 agosto 2022) Bergamo. Glidegli arrivi del direttore tecnico di Bergamo Basket City e allenatore dellaMarco Albanesi e delclub manager Alberto Zanga hanno dato il via ad una lunga serie di ufficialità per la Bergamo Basket 2014. Il countdown verso l’inizio del campionato è iniziato: la prima giornata della nuova stagione della Serie B Old Wild West sarà sabato 1 ottobre alle 20.30, con la squadra di scena a Padova contro la Petrarca Basket. Con unche tra conferme e novitàsempre più. Neiscorsi è arrivata la conferma del team manager Marco Meneghel, volto storico del basket bergamasco, e anche il comunicato che la direzione sportiva è stata affidata al già dirigente di BluOrobica Luca Belotti. Anche in campo...

